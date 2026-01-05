Okul sporları futsal heyecanı Bilecik'te sahne aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Genç Erkek Futsal heyecanı yaşandı.

Bozüyük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçları protokol tarafından takip edildi.Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız ile birlikte Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçlarını izledi.

Kaymakam Adem Öztürk, "Okul sporlarıyla gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu organizasyonlarda emeği geçen tüm kurumlarımıza, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK