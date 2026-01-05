Haberler

Okul sporları futsal heyecanı Bilecik'te sahne aldı
Bozüyük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçları, protokol üyeleri tarafından takip edildi. Kaymakam Adem Öztürk, organizasyonun gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Genç Erkek Futsal heyecanı yaşandı.

Bozüyük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçları protokol tarafından takip edildi.Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız ile birlikte Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçlarını izledi.

Kaymakam Adem Öztürk, "Okul sporlarıyla gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu organizasyonlarda emeği geçen tüm kurumlarımıza, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

