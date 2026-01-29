Haberler

Bilecik'te okul kantini işletmecilerine eğitim verildi

Bilecik'te okul kantini işletmecilerine eğitim verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Tarım İl Müdürlüğü, okul kantin işletmecilerine yönelik hijyen şartları ve gıda güvenliği eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ve toplum sağlığının korunması konuları ele alındı ve katılımcılara sertifika verildi.

Bilecik'te okul kantin işletmecilerine özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve insan sağlığının korunması eğitimi düzenlendi.

Bilecik Tarım İl Müdürlülüğü tarafından il merkezi ve Bozüyük ile Osmaneli ilçelerinde okul kantin işletmecilerine özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve insan sağlığının korunması eğitimi düzenlendi. Rehberlik Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda, Bilecik Tarım İl Müdürlülüğü koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte verilen 'Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları', 'Gıda Güvenliği ve İnsan Sağlığının Korunması' eğitimde gıda güvenilirliğinin sağlanması, hijyen kurallarının etkin şekilde uygulanması ve toplum sağlığının korunması konuları ele alındı.

Öte yandan 83 katılımcıya eğitim sonunda sertifika verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar

TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar