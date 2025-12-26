Haberler

Bilecik'te okul kantinlerinde fiyat denetimleri masaya yatırıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, okul kantinlerinde sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği için kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda fiyat denetimleri, hijyen standartları ve tarım müdürlüğü ile iş birliği gibi konular ele alındı.

Bilecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında okul kantin işletmecileriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Toplantıda okul kantinlerinde sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının yükseltilmesi, mevzuata uygunluk, fiyat denetimleri ile ürün çeşitliliğinin öğrencilerin yararına olacak şekilde düzenlenmesi gibi birçok konu ele alındı. Ayrıca kantinlerde yapılan denetimlerin daha etkin yürütülmesi, kantin çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi bizim için önceliklidir. Okul kantinlerinde sunulan hizmetlerin hem mevzuata uygun hem de öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
