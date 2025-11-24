Haberler

Bilecik'te Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Buluşma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Zeki Başdemir evinde ziyaret edildi. Ziyaret sırasında öğretmenlerin özverili çalışmaları vurgulandı ve sertifika töreni düzenlendi.

Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmen Zeki Başdemir ile anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Müdür Yardımcısı Halis Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte uzun yıllar okul müdürlüğü yapan emekli öğretmen Zeki Başdemir'i evinde ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada sıcak ve samimi bir sohbet yaşanırken, Başdemir saz çalarak duygusal anlar yaşattı. Ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında görev yapan öğretmenlere yönelik Bilecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde sertifika töreni düzenlendi. Programda yıl boyunca projeye katkı sunan öğretmenlerin özverili çalışmalarının altı çizildi ve sertifikaları takdim edildi. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret ederek günün anlam ve önemine dair görüş alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitime adanmış uzun yıllarının ardından öğretmen ruhunu ve neşesini canlı tutan Zeki hocamızla keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Harezmi modeli kapsamında emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yöneticilerimizin nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Emek veren, değer katan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.