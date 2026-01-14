Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği tarafından, 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen eğitimlerle, çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanması ve güvenli davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflendi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitimlerde, günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik durumlarına ilişkin örnekler de paylaşıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayalarını yetiştirmeye yönelik trafik eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - BİLECİK