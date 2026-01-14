Haberler

Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi

Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği, 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere trafik eğitimi düzenleyerek, trafik bilincinin geliştirilmesini amaçladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği tarafından, 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen eğitimlerle, çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanması ve güvenli davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflendi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitimlerde, günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik durumlarına ilişkin örnekler de paylaşıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayalarını yetiştirmeye yönelik trafik eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...