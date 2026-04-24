Bilecik'te öğrencilerden huzurevi buluşması

Bilecik'te Söğüt Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri huzurevinde bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Huzurevi, Söğüt Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı. Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek keyifli ve anlamlı bir zaman geçirdi. Etkinlikte öğrenciler, büyüklerle sohbet ederek çeşitli paylaşımlarda bulundu. Kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine katkı sunan buluşma, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı