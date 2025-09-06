Bilecik'te Öğrenci Servis Sürücüleri İçin Eğitim Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci servis taşımacılığı yapan sürücü ve rehber personellere yönelik uygulamalı eğitim düzenlendi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında, taşıma faaliyetlerinde uyulması gereken temel hususlar, öğrencilerin güvenli iniş-biniş kuralları ve koltuk sensörü kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, sürücüler ve rehber personeller öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi. Yetkililer, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde güvenliğin öncelikli olduğunu vurgulayarak, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - BİLECİK