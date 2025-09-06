Haberler

Bilecik'te Öğrenci Servis Sürücüleri İçin Eğitim Düzenlendi

Bilecik'te Öğrenci Servis Sürücüleri İçin Eğitim Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim yılı öncesi öğrenci servis taşımacılığı yapan sürücü ve rehber personellere yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, öğrenci güvenliği için gerekli kurallar ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci servis taşımacılığı yapan sürücü ve rehber personellere yönelik uygulamalı eğitim düzenlendi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında, taşıma faaliyetlerinde uyulması gereken temel hususlar, öğrencilerin güvenli iniş-biniş kuralları ve koltuk sensörü kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, sürücüler ve rehber personeller öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi. Yetkililer, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde güvenliğin öncelikli olduğunu vurgulayarak, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vali, makamında takdim etti: İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül

İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.