Bilecik'te OEDAŞ'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Bilecik'te OEDAŞ'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı
Güncelleme:
Bilecik'te Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) yeni hizmet binası törenle açıldı. Vali Faik Oktay Sözer, yeni binanın şehre hayırlı olmasını diledi ve enerji verimliliği ile depreme dayanıklılığına dikkat çekti.

Bilecik'te Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası açıldı.

Bilecik'te düzenlenen açılış törenine Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Sözer, yeni hizmet binasının Bilecik'e hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni binanın, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve verimli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve enerji verimliliği yüksek sistemlerle donatılan OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü'nün yeni binası, modern çalışma alanları ve gelişmiş altyapısıyla bundan böyle kentteki elektrik dağıtım hizmetlerini yeni yerinde sürdürecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
