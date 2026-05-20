Uluslararası Müzeler Günü'nde özel hatıra parası basıldı

Bilecik'te Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında özel hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen programda günün anısına özel hatıra parası bastı. Bilecik Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa il protokolü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Program kapsamında halk oyunları gösterisi, ney konseri ve drama performansı sahnelenirken, çocuklar için hazırlanan arkeolojik kazı ve antik harf etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Etkinliklerde ayrıca 'Kadın Takıları' ile ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 'Şeyh Edebali ve Bilecik' temalı resim sergileri ziyaretçilere açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı