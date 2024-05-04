Bilecik'te minik öğrenciler doğada tasarruf için çalışmalar yaparak herkese örnek oldular.

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programında öğrencilerin doğayı tanıma etkinliklerine yer verildi. Bu çerçevede Kozabirlik İlkokulu öğrencileri 'Tasarruf Müfettişleri Etkinlikleri' kapsamında Kent Ormanı'nda çevre temizliğine önem vererek, ormandaki canlılar için su kaplarına su koydu.

Çocukların gelişimi için birçok güzel etkinliği hayata geçiren Kozabirlik İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri, çocukların yerinde gözlem yaparak doğayı tanıyıp keşfetmesine ve eğlenerek öğrenmesine yardımcı oldu.

Okul idaresinin desteği ile etkinlikleri koordine eden Songül Yılmaz liderliğinde örnek bir sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında; çöp toplama etkinliği, kuş gözlemi, yaprak gözlemi ve doğa yürüyüşü yapılıyor.

Öğrencilerin yerinde gözlem ve tasarrufun önemi hakkında bilgilendirildiği etkinlik veliler tarafından da takdirle karşılanıyor. Minik öğrenciler hem bilgilendiriliyor hem de tertemiz doğanın keyfini yaşıyorlar. İlkokul öğrencileri, aynı zamanda yavru TEMA olarak ağaçları ve doğayı korumanın önemi hakkında yerinde incelemelerde bulunurken, ormandaki canlılar için su kaplarına su koymayı da ihmal etmiyorlar, suyun canlılar için öneminin ve tasarruf etmenin farkındalığını yaşıyorlar.

BİLEN kapsamında bu güzel çalışmaları tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti. - BİLECİK