Haberler

Bilecik'te Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Giren Tilki Şaşırttı

Bilecik'te Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Giren Tilki Şaşırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giren bir tilki, bölgedeki vatandaşları şaşırttı. Bir vatandaş, tilkinin müdürlüğün kapısından içeri girdiğini görünce cep telefonuyla görüntüledi.

Bilecik'te Milli Eğitim Müdürlüğü binasına giren tilki görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğünde bir işi olan vatandaş, bahçesine girdiği anda müdürlüğün kapısının içinden bir tilkinin girdiğini gördü. Tilkiyi görüntülemek için cep telefonuna sarılan şahıs tilkinin çıkışını çekerken, "Ne işin var Milli Eğitimde, niye geldin, tipe bak eğitim öğretime geldin değil mi?" soruları sordu. Tilki de kendisini görüntüleyen vatandaşı bir süre dinledikten sonra bahçeden ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.