Bilecik'te Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Giren Tilki Şaşırttı

Bilecik'te Milli Eğitim Müdürlüğü binasına giren tilki görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğünde bir işi olan vatandaş, bahçesine girdiği anda müdürlüğün kapısının içinden bir tilkinin girdiğini gördü. Tilkiyi görüntülemek için cep telefonuna sarılan şahıs tilkinin çıkışını çekerken, "Ne işin var Milli Eğitimde, niye geldin, tipe bak eğitim öğretime geldin değil mi?" soruları sordu. Tilki de kendisini görüntüleyen vatandaşı bir süre dinledikten sonra bahçeden ayrıldı. - BİLECİK