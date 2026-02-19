Haberler

Bilecik'te lise öğrencilerine zorbalık ve güvenlik bilgilendirmesi


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Lisesi'nde lise öğrencilerine akran zorbalığı, siber zorbalık ve güvenlik konularında bilgilendirme programı düzenledi. Gençlere karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgi verildi ve güvenli internet kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bilecik'te lise öğrencilerine akran zorbalığı, siber zorbalık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, gençlerin karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Eğitim kapsamında akran zorbalığının psikolojik ve sosyal etkileri, siber zorbalığın dijital ortamda oluşturduğu tehlikeler ile genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verildi. Öğrencilere, olası olumsuz durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken, güvenli internet kullanımı konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların farklı okullarda da devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
