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Bilecik'te Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi

Bilecik'te Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele kapsamında vatandaşlara kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri, korunma ve mücadele yöntemleri hakkında eğitim verildi. İl Müdürü Nejat İlhan, farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayarak bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Bilecik'te vatandaşlara yönelik kumar bağımlılığına karşı eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında gerçekleştirilen eğitimde kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri ele alındı. Eğitimde ayrıca kumar bağımlılığından korunma ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan biri farkındalık oluşturmak. Özellikle birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve koruyucu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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