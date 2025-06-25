Bilecik'te Kültür ve Sanat Gecesi Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te Kültür ve Sanat Gecesi Coşkuyla Kutlandı
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Bilecik'te Gazimihal İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 'Bir Başkadır Benim Memleketim' temalı Kültür ve Sanat Gecesi, Gölpazarı'nda büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte müzik konserleri, halk oyunları, oratoryo ve şiir performansları sergilendi.

Bilecik'te düzenlenen Kültür ve Sanat Gecesi büyük beğeni topladı.

Gazimihal İlk ve Ortaokulu öğrencilerin sene sonu gösterisi olarak düzenlendiği gece, Gölpazarı ilçesindeki Fatih Dönmez Kültür Merkezi'nde yapıldı. 'Bir Başkadır Benim Memleketim' temalı Kültür ve Sanat Gecesi, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin aylar süren hazırlıklarının ürünü olan gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte; müzik konseri, halk oyunları gösterileri, oratoryo, şiir performansları ve okul sergisi sahnelendi. Her biri ayrı emekle hazırlanan gösteriler, izleyicilerden tam not aldı. Öğrenciler hem sahne heyecanını yaşadı hem de kültürel ve sanatsal becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Vatan sevgisini, birlik ve dayanışma ruhunu sanatla harmanladığımız gecede hem gurur, hem de duygu yüklü anlar yaşandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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