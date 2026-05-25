Bilecik'te kreş ve gündüz bakımevlerine denetim

Bilecik'te kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın talimatları doğrultusunda, müdürlük denetiminde bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında, Kreş Birimi personellerinin katılımıyla yapılan denetimlerde ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelemeler yapıldı. Denetimlerde gerekli bilgilendirme ve uyarıların sorumlu kişilere iletildiği belirtildi. Çocukların sağlık, güvenlik ve gelişimlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği vurgulanırken, denetimlerin düzenli ve titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi bizim için en öncelikli konudur. Bu kapsamda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK

