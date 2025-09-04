Bilecik'te köy yolları yenileniyor

Bilecik'te İl Özel İdaresi tarafından köy yolları yenileniyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kayabalı, Akçasu, Yakacık köy yolunda başlatılan asfalt serim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. BSK kaplama yöntemiyle yenilenen yolun asfalt üretimi ve serimi, Bilecik İl Özel İdaresi'ne ait tesisler ve iş makineleriyle tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yakından takip eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanı sağlamak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Köy yollarının standardının yükseltilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK