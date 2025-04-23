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Bilecik'te Koruyucu Aile Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Koruyucu Aile Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, koruyucu aile modelinin tanıtılması ve aile dayanışmasının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl ve İl Müdürü İlkay Türkoğlu katıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu Aile tanıtım faaliyetleri kapsamında, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamlığı ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl'ün öncülüğünde başlatılan bu proje ve İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katılımı dikkat çekti. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında projeye destek veren Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'a teşekkür ederek, misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, toplumda aile dayanışmasının önemini vurgulamak ve koruyucu aile modelini tanıtmak adına güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Etkinlikte katılımcılar, koruyucu aile olmanın hem bireysel hem toplumsal faydaları üzerine bilgilendirilirken, projeye yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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