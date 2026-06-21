Koruma altındaki çocuklardan jandarma teşkilatına anlamlı ziyaret

Bilecik'te koruma altındaki çocuklar jandarma teşkilatına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Program kapsamında çocuklara Jandarma Teşkilatının görevleri hakkında bilgi verildi, kullanılan ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Çocuklar, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Misafirperverlikleri için Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ediyor, Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı