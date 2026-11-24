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Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın eğitimli köpeğiyle tanıştı.

Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Bilecik İl Jandarma Komutanlığının misafiri oldu. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi alan çocuklar, görevli üsteğmenler eşliğinde jandarma araçlarını inceledi. Ziyaret kapsamında jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında da bilgi alan çocuklar, eğitimli jandarma köpeğinin gösterimini ilgiyle takip etti. Çocuklar, köpeği yakından tanıma fırsatı bulurken keyifli anlar yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın farklı meslekleri tanımaları, güvenlik bilinci kazanmaları ve yeni deneyimler edinmeleri açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımıza gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı