Her sabah trafiği felç eden PTT kargo araçları sürücüleri çileden çıkarıyor

Bilecik'te her sabah ilçelerden kargo almaya gelen araçların sebep olduğu park sıkıntısı trafiği adeta felç ediyor. Yolun kapanması sebebiyle park yeri bulmak için bekleyen araçların sürücüleri bu duruma isyan ediyor.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak'ta Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne ( Ptt ) bağlı taşeron firmanın kargo araçlar ilçelerden her sabah kargo almaya, akşamları da kargo bırakmaya geliyor. Bu esnada PTT Kargo önünde park yeri bulamayan araç sürücüleri Kuvayi Milliye Sokak'ta bekleme yapınca trafik kilitleniyor. Araçların çekilmesi için korna çalan diğer sürücülere aldırış etmeyen kargo aracı sürücüleri sürücüleri çileden çıkarıyor. Her sabah ve akşam yaşanan bu olay sürücüleri isyan ettirirken, yetkilerden bu konuda çözüm bekleniyor. - BİLECİK