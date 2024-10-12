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Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikler üzerine Seminerler Düzenlendi

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikler üzerine Seminerler Düzenlendi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar'daki muhtarlara kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele konularında seminerler verdi. Seminerde kadınların bilinçlendirilmesi ve çocuk hakları vurgulandı.

Bilecik'te 'Kadına Yönelik Şiddet' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konularında seminerler verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerindeki muhtarlara yönelik, 'Kadına Yönelik Şiddet' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konularında seminerler verildi. Seminerde kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları konusundaki hassasiyetini yansıtıyor ve kadınların bilinçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceği mesajını verildi. Erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, katılımcılar sorularını yönelterek çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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