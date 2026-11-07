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Bilecik'te jandarma okul çevresinde öğrenciler için geniş güvenlik önlemi alıyor

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Bilecik'te jandarma okul çevresinde öğrenciler için geniş güvenlik önlemi alıyor
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevresi denetimi kapsamında geniş güvenlik önlemi alıyor. Ekipler, öğrencilerin giriş, öğle arası ve çıkışlarında okul bahçesi ve çevresinde denetim yapıyor.

Bilecik'te jandarmanın sorumluluk alanlarında ekipler okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi kapsamında okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alıyor. Öğrencilerin okul giriş, öğle arası ve okul çıkışlarında okul bahçesi ve çevresinde adeta göz açtırmayan ekipler, huzur ve güven ortamının korunmasında büyük rol oynuyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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