Bilecik'te İlk Zeka Sınıfı Açıldı

Türkiye'de ilk kez bir cami bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş Kur'an kursunda 'Zeka Sınıfı' açıldı.

Bilecik Kayı Boyu Camii'nde gerçekleştirilen açılış törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı. Vali Aygöl, sınıfı gezerek öğretmenlerden bilgi aldı ve projeye destek verenleri tebrik etti. Açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın hem manevi hem zihinsel gelişimini desteklemek adına atılan bu adım, Türkiye genelinde örnek teşkil edecek nitelikte" ifadelerini kullandı.

Zeka sınıfında çocukların yaş gruplarına uygun zeka oyunları, dikkat geliştirme materyalleri ve çeşitli etkinliklerle eğitim verilecek. Bu uygulama sayesinde çocukların öğrenme becerileri desteklenirken, Kur'an-ı Kerim eğitimi daha etkili ve eğlenceli hale getirilecek.

Bilecik'te hayata geçirilen bu proje, okul öncesi dini eğitime yeni bir model kazandırmayı hedefliyor. - BİLECİK