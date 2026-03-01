Haberler

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlık süreci başladı

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlık süreci başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, İl Eylem Planı'nın hazırlık süreci kapsamında ön toplantı gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği artırılarak etkin bir plan oluşturulması hedefleniyor.

Bilecik'te hazırlanacak İl Eylem Planı için hazırlık süreci başladı.

İl Eylem Planı kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ulusal Eylem Planı'nda yer alan faaliyetler Bilecik'in ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Sürecin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenecek İl Eylem Planı Çalıştayı ile devam etmesinin planlandığı bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek ilimizin ihtiyaçlarına uygun, etkin ve uygulanabilir bir İl Eylem Planı hazırlamayı hedefliyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var