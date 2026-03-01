Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlık süreci başladı

Bilecik'te hazırlanacak İl Eylem Planı için hazırlık süreci başladı.

İl Eylem Planı kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ulusal Eylem Planı'nda yer alan faaliyetler Bilecik'in ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Sürecin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenecek İl Eylem Planı Çalıştayı ile devam etmesinin planlandığı bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek ilimizin ihtiyaçlarına uygun, etkin ve uygulanabilir bir İl Eylem Planı hazırlamayı hedefliyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı