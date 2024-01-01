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Bilecik'te İl Afet Riski Planı (İRAP) Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Bilecik'te Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İlçe Kaymakamları ve kurum müdürlerinin katıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Aygöl, toplantıda afetlere dirençli bir toplum ve şehir olmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik'te İl Afet Riski Planı (İRAP) Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İlçe Kaymakamları ve kurum müdürlerinin katıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı Koordinasyon Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Vali Şefik Aygöl, "Afetlere dirençli bir toplum, afetlere dirençli bir şehir olmayı hedefliyoruz. İl Afet Risk Azaltma Planı Koordinasyon toplantımız sonrası gerekli koordinasyonu sağladık. Afetlere karşı toplumumuzu bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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