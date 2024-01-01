Bilecik'te İl Afet Riski Planı (İRAP) Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İlçe Kaymakamları ve kurum müdürlerinin katıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı Koordinasyon Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Vali Şefik Aygöl, "Afetlere dirençli bir toplum, afetlere dirençli bir şehir olmayı hedefliyoruz. İl Afet Risk Azaltma Planı Koordinasyon toplantımız sonrası gerekli koordinasyonu sağladık. Afetlere karşı toplumumuzu bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK