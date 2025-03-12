Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Bilecik'te İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bilecik'te İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftülüğü, TDV gönüllüleri ve Kur'an Kursu öğreticileri için düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. İl Müftüsü Ahmet Dilek, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bilecik İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi gönüllüleri ve Kur'an Kursu öğreticileri için bir iftar programı düzenledi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in de katıldığı iftar programında, Ramazan ayının manevi atmosferi içinde birlik ve beraberlik pekiştirildi. İftarın ardından TDV gönüllülerine ve Kur'an Kursu öğreticilerine hitap eden Müftü Dilek, Ramazan ayında iyilik ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı. "Ramazan, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir" diyen Müftü Dilek, TDV gönüllülerinin ve Kur'an Kursu öğreticilerinin fedakarlıklarını takdir ederek, "Sizler, ihtiyaç sahiplerine uzanan bir iyilik eli oluyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve samimiyet, toplumumuzun huzuruna büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İftar programı, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
img

89 yaşında işlediği çifte cinayetin nedenini böyle itiraf etti
img

72 yıl sonra üst lige çıkan takım için sahaya indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti

İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.