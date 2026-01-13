Köylerin su geleceği masaya yatırıldı

Bilecik'te 2026 yılı içme suyu planlamaları kapsamında köy muhtarlarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, köylerde sürdürülebilir su yönetimi ve kuraklıkla mücadele adına atılan kararlı adımlar masaya yatırıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri yetkililerinin katılımıyla Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda; 2026 yılı su bedelleri, köylerde yürütülen altyapı çalışmaları, hizmet süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıya Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Deniz Saraç ile birlikte Jeoloji Mühendisi Metin Ceyhan, Jeofizik Mühendisi Pınar Alkış ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Personeli Kadiye Karakaş da katıldı. Uzmanlar, yeraltı su kaynaklarının durumu, yeni su temin noktaları ve kuraklık riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında muhtarlara teknik bilgiler aktardı.Muhtarların talep ve görüşlerini doğrudan iletebildiği toplantı, katılımcı ve çözüm odaklı yapısıyla dikkat çekti.

Kuraklık alarmı

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri ise son yıllarda etkisini giderek artıran kuraklık oldu. Yetkililer, su kaynaklarının korunması, bilinçli ve tasarruflu kullanımın artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. İl Özel İdaresi'nin köylerde yürüttüğü sondaj, isale hattı yenileme, depo bakım-onarım ve kaçak suyla mücadele çalışmaları detaylarıyla paylaşıldı. Vatandaşların ödeme gücü ve beklentileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerle, hem hizmet kalitesinin artırılması hem de suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Öte yandan program, köy muhtarlarının talep, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerde yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi için çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. - BİLECİK