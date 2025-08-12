Bilecik'te Huzur Uygulaması: Düzensiz Göçle Mücadele

Bilecik'te Huzur Uygulaması: Düzensiz Göçle Mücadele
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı geniş çaplı Huzur Uygulaması düzenledi. 23 ekip ve 108 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 869 şahıs ve 236 araç sorgulandı, çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet birimlerince düzenlenen uygulamada, kent genelinde oluşturulan 10 kontrol noktasında 23 ekip ve toplam 108 personel görev aldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 869 şahıs ve 236 araç sorgulandı. Ayrıca 10 iş yeri, 7 terminal ve 4 metruk bina kontrol edildi. Uygulama neticesinde hakkında arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanırken, kimliksiz olduğu tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 yabancı uyruklu şahsa da idari yaptırım uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
