Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele gibi konular ele alındı. Kamu düzeni ve güvenliğin korunması için alınan tedbirler değerlendirildi.

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; asayişin sağlanması, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul çevreleri ve okul güvenliği konuları ele alındı. İl genelinde alınan ve alınması planlanan tedbirler değerlendirilirken, ilgili kurum ve birimler tarafından yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda mevcut durum analizleri yapılırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar üzerinde duruldu. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması amacıyla sahada yürütülen uygulama ve denetim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. İlgili tüm birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde 7 gün 24 saat esasına göre, büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
