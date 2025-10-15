Bilecik'te Genel Anestezi ile İlk Diş Tedavisi Gerçekleştirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde genel anestezi altında ilk diş tedavisi gerçekleştirildi.

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bozüyük Devlet Hastanesi ile imzalanan Genel Anestezi Protokolü kapsamında ilk genel anestezi altındaki diş tedavisini başarıyla gerçekleştirdi. Bozüyük Devlet Hastanesi ameliyathanesinde yapılan uygulamada, bir çocuk hastanın diş tedavileri genel anestezi altında tamamlandı. Bu önemli işlem, merkez bünyesinde görev yapan Diş Hekimi Işıl Karahasanoğlu tarafından gerçekleştirilen ilk genel anestezi altında diş tedavisi olma özelliğini taşıyor.

Uygulama sayesinde tedavi korkusu yaşayan, engeli bulunan veya uzun süreli işlem gerektiren hastalara daha konforlu ve güvenli bir tedavi imkanı sunulacak. - BİLECİK