Bilecik'te gençler ormanda çöp toplayarak doğaya nefes oldu

Bilecik'te 'Orman Benim' etkinliği kapsamında gençler çöp toplayarak doğaya nefes oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet alan gençler, Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte gençler, ormanlık alanda çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıktı. Çöp toplama çalışmalarıyla hem farkındalık oluşturuldu hem de çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek; "Çevre temizliği kapsamında gerçekleştirilen çöp toplama çalışmasıyla hem farkındalık oluşturduk hem de daha temiz bir gelecek için birlikte emek verdik. Doğayı korumanın hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırladığımız anlamlı ve güzel bir gün oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı