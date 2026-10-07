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Bilecik’te gazilere anlamlı buluşma

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Bilecik’te gazilere anlamlı buluşma
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, gaziler Selçuk Kalkan ve Barış Bağcı ile bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, gaziler Selçuk Kalkan ve Barış Bağcı ile bir araya geldi.

Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından . 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Gazi Selçuk Kalkan ve Barış Bağcı ziyaret edildi. Gerçekleştirilen buluşmada, gazilerin hal ve hatırları sorularak talep ve temennileri dinlendi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların kıymetli hatıralarını ve emanetlerini yaşatmaya devam ediyoruz. Kendilerine sağlık, huzur ve afiyet diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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