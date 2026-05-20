Bilecik'te evlilik öncesi eğitim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanacak gençlere yönelik 'Evlilik Öncesi Eğitim' programı düzenlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Meltem Yavaş tarafından verilen eğitimde, gençlere evlilik süreci, aile içi iletişim, sorumluluk bilinci ve sağlıklı aile yapısının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Programda ayrıca katılımcıların evlilik öncesi karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın önemine değinerek; "Evlilik Öncesi Eğitim programlarımızla gençlerimizin daha bilinçli, daha güçlü ve daha sağlıklı aileler kurmalarını amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK

