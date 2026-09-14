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Bilecik’te evlilik öncesi eğitim

Bilecik’te evlilik öncesi eğitim
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Bilecik’te evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik'te evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında 'Evlilik Kredisinden' faydalanacak gençlere yönelik evlilik öncesi eğitim düzenlendi. Eğitim programında gençlere sağlıklı ve güçlü bir evlilik hayatının temelleri, iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi ilişkiler konusunda bilgiler verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, program kapsamında gençlerin evlilik sürecine bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlanmalarının önemine dikkat çekerek, "Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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