Bilecik'te Engelliler Haftası Etkinlikleriyle Farkındalık Oluşturuldu

Engelliler Haftası kapsamında Bilecik'te düzenlenen etkinlikler, özel bireylerin yeteneklerini sergilediği anlamlı anlara sahne oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen programda, özel bireyler müzik, dans, işaret dili ve ritim performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Gösterilerin ardından sahneye çıkan çocukların sevinci, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Vali Aygöl, programda yaptığı konuşmada, "Bir çocuk güldüğünde, aslında tüm dünya gülümser" diyerek özel bireylere yönelik desteğin süreceğini vurguladı.

Kutlama programı, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlarken, sevgi ve birliktelik mesajlarıyla Engelliler Haftası'nın anlamını bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK