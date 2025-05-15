Bilecik'te Engelliler Haftası Etkinlikleriyle Farkındalık Oluşturuldu

Bilecik'te Engelliler Haftası Etkinlikleriyle Farkındalık Oluşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası kapsamında Bilecik'te düzenlenen etkinliklerde özel bireyler yeteneklerini sergiledi. Vali Aygöl, özel bireylere destek sözünü verirken, programda sevgi ve birliktelik mesajları ön plana çıktı.

Engelliler Haftası kapsamında Bilecik'te düzenlenen etkinlikler, özel bireylerin yeteneklerini sergilediği anlamlı anlara sahne oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen programda, özel bireyler müzik, dans, işaret dili ve ritim performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Gösterilerin ardından sahneye çıkan çocukların sevinci, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Vali Aygöl, programda yaptığı konuşmada, "Bir çocuk güldüğünde, aslında tüm dünya gülümser" diyerek özel bireylere yönelik desteğin süreceğini vurguladı.

Kutlama programı, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlarken, sevgi ve birliktelik mesajlarıyla Engelliler Haftası'nın anlamını bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı

Galatasaray efsanesi Jardel'den maç sonu paylaşım
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşme tarihi belli oldu

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu
Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

Oğlunu pompalı tüfekle öldüren babanın ifadesi "pes" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.