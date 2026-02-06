Haberler

Bilecik emniyetinde haftalık genel değerlendirme toplantısı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, emniyet birimlerinin katılımıyla haftalık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri katıldı. Toplantıda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Haftalık genel değerlendirme toplantısında, mevcut uygulamalar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetler ele alındı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "İlimiz genelinde yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde ve etkin şekilde sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
