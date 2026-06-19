Haberler

Bilecik'te emekli olan polis memuru Taner'e plaket takdim edildi

Bilecik'te emekli olan polis memuru Taner'e plaket takdim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Ali Mesut Taner, yaş haddinden emekliye ayrıldı. Düzenlenen törende kendisine plaket takdim edildi.

Bilecik'te emekli olan Polis Memuru Ali Mesut Taner'e plaket takdim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken yaş haddinden emekliye ayrılan Polis Memuru Ali Mesut Taner için plaket takdim töreni düzenlendi. 1971 yılında Kütahya'da doğan Ali Mesut Taner, 1997 yılında Emniyet Teşkilatına katılarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 2003 yılında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şark görevi kapsamında atanan Taner, 2006 yılında Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2021 yılında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna geçen Taner, 2021-2026 yılları arasında Bilecik Valiliği'nde görev aldı. 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yaş haddinden emekliye ayrılan Taner için düzenlenen törende, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından plaket takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Ali Mesut Taner'e teşkilata yaptığı özverili hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok

Son düdük gelince ortalık savaş alanına döndü
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

Türkiye yarın bu sınava kilitlenecek
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Diyanet'ten son çağrı! Hac başvuruları bugün bitiyor

Milyonlarca hacı adayı dikkat! Diyanet'ten son çağrı geldi