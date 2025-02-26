Bilecik'te Eğitimci İrfan Doğan Hayatını Kaybetti
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan İrfan Doğan, amansız bir hastalıkla verdiği mücadeleye dün son vererek hayatını kaybetti. Cenazesi, Yediler Camii'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Makine ve Tevsiye Alan Öğretmeni İrfan Doğan hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Bilecik Öğretmen Evi'nde görev yaparak eğitim camiasına önemli katkılarda bulunan İrfan Doğan, yakalandığı amansız hastalığa dün yenik düştü. Doğan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl acılı aileye sabırlar diledi. - BİLECİK