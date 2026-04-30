Bilecik'te "Eğitim ve Güvenlik" projesi kapsamında okul ve çevre denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eğitim ve Güvenlik" projesi kapsamında, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede Kozabirlik İlkokulu, Edebali İlkokulu, Malhun Hatun İlkokulu, Dursun Fakıh İmam-Hatip Ortaokulu, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerin sosyal gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri riskler ele alınırken, daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamının sağlanmasına yönelik istişarelerde bulunuldu. Ekipler ayrıca internet kafeler ve oyun salonlarında denetimler gerçekleştirirken, park ve bahçelerde de kontroller yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zaman önceliğimizdir. Eğitim ve Güvenlik Projesi ile evlatlarımızın hem okulda hem de sosyal alanlarda daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı