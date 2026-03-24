Bilecik'te eğitim faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik'te eğitim faaliyetleri, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Öğretmenevi'nde yönetici ve personelle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada kurum içi çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, personelle yakından ilgilenen Şimşek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitim camiamızın her kademesinde görev yapan personelimizin özverili çalışmaları bizler için büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

