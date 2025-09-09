Bilecik'te Eğitim Dönemi İçin Güvenlik ve Trafik Denetimleri Arttırıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte sıkı denetim uyguladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde öğrencilerin güvenliği için emniyet ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerinde görev alan jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için trafik düzenini sağladı. Çalışmalar kapsamında okul servis araçları denetlenirken, yaya geçitlerinde de öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Van'lı, "Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temenni ederim, öğrencilerimizin güvenliği için denetimleri kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK