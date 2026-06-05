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'Dünya Bize Emanet' mesajı Gölpark'ta yükseldi

'Dünya Bize Emanet' mesajı Gölpark'ta yükseldi
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde çevre bilinci vurgulandı. Halk oyunları, mehteran gösterisi ve sportif aktivitelerle renklenen programa Vali Sözer de katıldı.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta 'Dünya Bize Emanet' mesajı yükseldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen programda 'Dünya Bize Emanet' teması ön plana çıktı. Etkinliklerde halk oyunları gösterileri, mehteran performansı, sportif aktiviteler, ödül törenleri ve çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam bilinci vurgulandı. Kurulan stantları ziyaret eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum ve kuruluşların çevreye yönelik çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çeken Sözer, "Çevreyi korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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