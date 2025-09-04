Haberler

Bilecik'te Dumansız Hayat Etkinlikleri Gerçekleşti

Bilecik'te Dumansız Hayat Etkinlikleri Gerçekleşti
Güncelleme:
Bilecik'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı' temasıyla dumansız yaşamın önemi vurgulandı. Etkinliklerde sigara bırakma danışma hattı ve tütün ihbar hattı halka tanıtıldı.

Bilecik'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, dumansız bir hayatın önemi anlatıldı.

Bu yılın teması 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı' sloganıyla olarak belirlendi. Tütün ve tütün ürünlerinin kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve solunum yolu problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekilen etkinliklerde, vatandaşlara sağlıklı bir yaşam için dumansız bir hayatın önemi anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında ALO 171 sigara bırakma danışma hattı, ALO 184 tütün ihbar hattı ve yeşil dedektör mobil uygulaması halkın hizmetine sunuldu. Atatürk Parkı'nda açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtımı yapılırken, karbon monoksit ölçümleri de gerçekleştirildi.

Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın katılımıyla tütün denetimleri de yürütüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
