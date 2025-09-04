Bilecik'te Dumansız Hayat Etkinlikleri Gerçekleşti

Bilecik'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, dumansız bir hayatın önemi anlatıldı.

Bu yılın teması 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı' sloganıyla olarak belirlendi. Tütün ve tütün ürünlerinin kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve solunum yolu problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekilen etkinliklerde, vatandaşlara sağlıklı bir yaşam için dumansız bir hayatın önemi anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında ALO 171 sigara bırakma danışma hattı, ALO 184 tütün ihbar hattı ve yeşil dedektör mobil uygulaması halkın hizmetine sunuldu. Atatürk Parkı'nda açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtımı yapılırken, karbon monoksit ölçümleri de gerçekleştirildi.

Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın katılımıyla tütün denetimleri de yürütüldü. - BİLECİK