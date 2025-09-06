Bilecik'te Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında kurulan Bit Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlara dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlara 'kartını, kimliğini, bilgini koru' sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtarak, özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Ayrıca, kişisel bilgilerin korunması, banka kartı ve kimlik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte polis ekipleri, benzer bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK