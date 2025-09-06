Haberler

Bilecik'te Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Ekipler, 'kartını, kimliğini, bilgini koru' sloganıyla broşürler dağıttı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında kurulan Bit Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlara dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlara 'kartını, kimliğini, bilgini koru' sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtarak, özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Ayrıca, kişisel bilgilerin korunması, banka kartı ve kimlik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte polis ekipleri, benzer bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
