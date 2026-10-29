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Bilecik'te din görevlileri değerler eğitimi toplantısında bir araya geldi

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Bilecik'te din görevlileri değerler eğitimi toplantısında bir araya geldi
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Bilecik'te din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen değerler eğitimi toplantısında vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar bir araya geldi. Toplantıda değerler eğitimi çalışmaları ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ele alındı.

Bilecik'te din görevlilerinin katılımıyla 'Değerler Eğitimi' toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy'un katılımıyla düzenlenen toplantıda vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar bir araya geldi. Toplantıda değerler eğitimi kapsamında yürütülecek çalışmalar ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Din görevlilerinin değerler eğitimi çalışmalarına sağlayacağı katkıların da değerlendirildiği toplantıda, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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