Bilecik'te çocuklara eğitim ve güvenlik faaliyetleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların kişisel güvenlik bilincini artırmak amacıyla okullarda eğitim faaliyetleri düzenledi. Akran zorbalığı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Güvenlik Projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğrencileri kişisel güvenlik, akran zorbalığı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirdi. Atatürk, Kozabirlik ve Kozabirlik İlkokulları ile Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, çocukların kendilerini koruma bilincini artırmak hedeflendi. Okullar çevresinde devriye faaliyetleri, internet kafe ve oyun salonu denetimleri ile park ve bahçelerde kontroller gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Amacımız, çocuklarımızın kendilerini koruma bilincini güçlendirmek ve onları güvenli, sağlıklı bir ortamda yetiştirmek. Bu yolculukta her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti

Esrarengiz olay! 70 metrelik duvardan düşerek öldü
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı

Murat Boz esprisi olay oldu! Seren Ay’ın nişanlısından flaş hamle
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...