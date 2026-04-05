Bilecik'te çocuklara eğitim ve güvenlik faaliyetleri

Bilecik'te çocuklara eğitim ve güvenlik kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Güvenlik Projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğrencileri kişisel güvenlik, akran zorbalığı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirdi. Atatürk, Kozabirlik ve Kozabirlik İlkokulları ile Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, çocukların kendilerini koruma bilincini artırmak hedeflendi. Okullar çevresinde devriye faaliyetleri, internet kafe ve oyun salonu denetimleri ile park ve bahçelerde kontroller gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Amacımız, çocuklarımızın kendilerini koruma bilincini güçlendirmek ve onları güvenli, sağlıklı bir ortamda yetiştirmek. Bu yolculukta her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı