Haberler

Bilecik'te çocuklara tarih ve kültür gezisi

Bilecik'te çocuklara tarih ve kültür gezisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuklar, şehrin tarihi mekanlarını ziyaret ederek Osmanlı kültürünü yerinde deneyimledi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuklar, tarih ve kültür gezisi gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuklar, düzenlenen program kapsamında şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Program çerçevesinde çocuklar, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucularından Şeyh Edebali'nin türbesi ve camisini ziyaret etti. Ardından Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezen çocuklar, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gerçekleştirilen ziyaretlerin çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Bu anlamlı ziyaretlerle çocuklarımız tarih bilinci kazanarak geçmişle bağ kurmayı yerinde deneyimledi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı