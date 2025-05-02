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Bilecik'te Çocuklar İçin Yeni Bilgisayar Sınıfı Açıldı

Bilecik'te Çocuklar İçin Yeni Bilgisayar Sınıfı Açıldı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir bilgisayar sınıfı oluşturdu. Projenin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri gözlemleniyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, hizmet alan çocuklar için yeni bir sosyal faaliyet projesini hayata geçirdi, çocukların daha kapsamlı bir eğitim alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bilgisayar sınıfı oluşturuldu.

Çocukların verimli vakit geçirmelerini desteklemek adına başlatılan çalışmalar kapsamında bilgisayar sınıfı, eğitici ve interaktif içeriklerle donatılarak kullanıma sunuldu. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte çocukların mutluluğu gözlerden kaçmazken, gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, çocukların eğitimine destek olacak bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtirken, toplumun farklı kesimlerinden gelen desteklerle projelerin sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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