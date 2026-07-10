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Bilecik'te koruma altındaki çocuklar doğayla buluştu

Bilecik'te koruma altındaki çocuklar doğayla buluştu
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yaz tatili kapsamında Pelitözü'nde doğa yürüyüşü ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar doğayla buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) kalan çocuklar, yaz tatili dolayısıyla düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında Pelitözü'nde doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşüne katılan çocuklar, Pelitözü'nün doğal güzellikleri eşliğinde hem spor yapma hem de temiz havada vakit geçirme imkanı buldu. Düzenlenen programla çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması, doğa bilincinin artırılması ve yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amaçlandı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik boyunca çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçiren çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren çocuklarımızın hem yaz tatilini verimli değerlendirmelerine hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladık. Çocuklarımızın mutlu bireyler olarak yetişmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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