Bilecik'te Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde başlayan yağış sonrası caddelerde su birikintisi oluştu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle ilçenin bazı bölgeleri beyaza büründü. Göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde başlayan yağış sonrası caddelerde su birikintisi oluştu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle ilçenin bazı bölgeleri beyaza büründü. Göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi. - BİLECİK